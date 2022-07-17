خال إبراهيم الدسوقى.. حكاية ضريح سيدى على أبو الفتح بالإسكندرية.. فيديو وصور

أجرى "اليوم السابع" جولة مصورة داخل ضريح سيدى على أبو الفتح بالإسكندرية بميدان الأضرحة، وهو من الأضرحة الهامة بجوار سيدى المرسى أبو العباس.





ويقول محمد إبراهيم، خادم الضريح، أن سيدى على أبو الفتح هو خال سيدى إبراهيم الدسوقى جاء للإسكندرية مع أسرته لطلب العلم واستقر بالإسكندرية سنوات كبيرة وله بركات عديدة.

واضاف أن سيدى إبراهيم الدسوقى هو الأشهر فى كفر الشيخ إلا أن باقى أسرته أيضا لها بركات ومن أولياء الله الصالحين، منهم عمته السيدة مندرة المدفونة أيضا فى ميدان المساجد بالإسكندرية فهى عائلة مباركة.

وأشار إلى أنه له مولد كل عام ويأتى لزيارته عدد كبير من محبى أولياء الله الصالحين ولكن بعد فتح الزيارات لم يحدد إقامة الموالد حتى الآن .