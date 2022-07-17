حيثيات المؤبد والمشدد والبراءة للمتهمين بقضية اللجان النوعية في حلوان

كتب إيهاب المهندس

أودعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، ومعاقبة متهم واحد بالمشدد 15 سنة، ومعاقبة 10 متهمين بالمشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 حدث بـ5 سنوات وبراءة 5 من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم عبد الرحيم الصاوي، وعمر عباس، وعبد الرحمن أبو طالب، والمتهمون الصادر ضدهم حكما بالمشدد 10 سنوات هم ياسر محمد، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف مهدي، وعبد الرحمن موسى، وكامل سمير، وميساء السيد، وعبد السلام إبراهيم.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.