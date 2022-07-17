حياة كريمة فى المنيا.. إنشاء محطة مياه ومجمع خدمى ومركز لطب الأسرة بأبوقرقاص

المنيا- حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم الأحد ، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز ابوقرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء محمد عزت ، رئيس مدينة ابوقرقاص، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة ، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد عاطف، ممثل جهاز التعمير، وممثلي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المعنية.

قال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي "بني مزار، وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء محطة مياه بني عبيد وأعمال إنشاء المجمع الزراعي والأعمال الإنشائية لمركز طب الأسرة، ومجمع خدمات المواطنين وملعب بمركز الشباب بقرية بني عبيد .

أكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا.

وخلال الجولة ، تابع "القاضي" أعمال توريد محصول القمح للعام 2022 بشونة بنى عبيد ، حيث حققت المحافظة المستهدف من التوريد ، لافتاً الى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الأحد بلغ 497 ألف طن ، واطمئن المحافظ على انتظام أعمال التوريد ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

كما التقي المحافظ خلال الجولة ، بعدد من المواطنين حيث استمع لشكواهم ووجه بحلها ، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، وجه المواطنون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص



محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز أبوقرقاص