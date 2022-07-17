حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بمحافظة الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع المحافظة، وتكثيف الجهود للقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات من قبل المحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع المحافظ جهود حي أول طنطا في رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وإزالة البلدورات والحواجز الحديدية والأسمنتية أمام المحال التجارية في شوارع (مصطفى كامل، ابن الفارض، على مبارك)، كما قام حي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمنطقة سوق قحافة وسوق شوقي.

وفي مركز المحلة الكبرى قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بشن حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات في القرى، كما قام حي أول المحلة الكبرى بشن حملة إشغالات استهدفت شوارع (البحر، سعد زغلول، محب بداية من ميدان قسم شرطة أول المحلة حتى نهاية شارع محب، شارع مسجد السمار حتى ميدان جاويش) وقامت الحملة بإزالة سوق عشوائي بميدان بسيسة وبمنطقة محلة البرج.

وفي ذات السياق، قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة كافة الإشغالات في شوارع (البحر، ميدان الشون ، شارع سكة زفتي، كورنيش بحر شبين، شارع نادي الشرطة، منشية عبد المنعم رياض، منطقة منشية البكري، شارع عمار بن ياسر، شارع الوحدة العربية، والطريق الدائري).

كما تابع المحافظ الحملة المكبرة التي قامت بها رئاسة مركز ومدينة قطور لرفع الإشغالات في الشوارع العامة بمدينة قطور، في حين قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بإزالة الإشغالات بشارع 23 يوليو، إلى جانب قيام رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برفع كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين في شوارع (الجيش، الكورنيش).

وشدد رحمي على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات لردع أي مخالفات، مؤكداً على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والاهتمام برفع كافة التعديات.