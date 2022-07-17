جامعة الإسكندرية تدعم باحثيها بتمويل أعمالهم القابلة للتطبيق..اعرف التفاصيل

وينشر " اليوم السابع" رؤية جامعة الإسكندرية فى تشجيع الباحثين وتطوير البحث العلمى:

1- تتبنى جامعة الإسكندرية استراتيجية طموحة وملهمة لدعم الباحثين.

2- المنح الممولة بالكامل والتي تهدف لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية القابلة للتطبيق.

3- جامعة الإسكندرية تستهدف دعم النشر العلمي الدولي .

4- توفير منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.