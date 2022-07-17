اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية تدعم باحثيها بتمويل أعمالهم القابلة للتطبيق..اعرف التفاصيل

الأحد، 17 يوليه 2022 09:40 ص
جامعة الإسكندرية تدعم باحثيها بتمويل أعمالهم القابلة للتطبيق..اعرف التفاصيل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تسعى جامعة الإسكندرية إلى المنافسة عالميا فى مجال البحث العلمى والنشر فى كبرى المجلات العالمية، لذلك قررت الجامعة وضع استراتيجية جديدة ورؤية مستقبلية لدعم الصناعة فى الجمهورية الجديدة.
 
 

وينشر " اليوم السابع" رؤية جامعة الإسكندرية فى تشجيع الباحثين وتطوير البحث العلمى:
 
1- تتبنى جامعة الإسكندرية استراتيجية طموحة وملهمة لدعم الباحثين.
 
 
2- المنح الممولة بالكامل والتي  تهدف  لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية القابلة للتطبيق.
 
3- جامعة الإسكندرية  تستهدف دعم النشر العلمي الدولي .
 
 
4- توفير منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.
 
5-إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين .
 
 
6-  المكتب سيكون له دور حيوي وهام في القدرة علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتكون جامعة الإسكندرية من جامعات الجيل الرابع.
 
7- تمويل الباحثين سيحقق الهدف المرجو وهو دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.
 
 
8- فتح باب التقديم لمنح مباردة جامعة الإسكندرية لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.
 
9- المنحه بقيمة 2 مليون جنيه.
 
10- المنحه متاحه من العام الحالى لدعم البحث العلمى. 
 
 
 

 


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