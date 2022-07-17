جامعة الإسكندرية تدعم باحثيها بتمويل أعمالهم القابلة للتطبيق..اعرف التفاصيل

تسعى جامعة الإسكندرية إلى المنافسة عالميا فى مجال البحث العلمى والنشر فى كبرى المجلات العالمية، لذلك قررت الجامعة وضع استراتيجية جديدة ورؤية مستقبلية لدعم الصناعة فى الجمهورية الجديدة.
وينشر " اليوم السابع" رؤية جامعة الإسكندرية فى تشجيع الباحثين وتطوير البحث العلمى:
1- تتبنى جامعة الإسكندرية استراتيجية طموحة وملهمة لدعم الباحثين.
2- المنح الممولة بالكامل والتي تهدف لتشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية القابلة للتطبيق.
3- جامعة الإسكندرية تستهدف دعم النشر العلمي الدولي .
4- توفير منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.
5-إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين .
6- المكتب سيكون له دور حيوي وهام في القدرة علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتكون جامعة الإسكندرية من جامعات الجيل الرابع.
7- تمويل الباحثين سيحقق الهدف المرجو وهو دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.
8- فتح باب التقديم لمنح مباردة جامعة الإسكندرية لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.
9- المنحه بقيمة 2 مليون جنيه.
10- المنحه متاحه من العام الحالى لدعم البحث العلمى.
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