جارديان: بريطانيا تقدم جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن فوق الـ50 فى الخريف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه ابتداء من خريف العام الحالي ستقدم بريطانيا الجرعة الرابعة المعززة من لقاح فيروس كورونا لكل شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر، في محاولة لزيادة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض.

كما سيحصل على الجرعة الرابعة الأشخاص الأصغر سنا، الذين يعانون من أمراض قد تعرضهم لخطر كبير في حالة الإصابة، وكذلك موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية.

ودأبت شركات الأدوية على تطوير اللقاحات للتعامل مع السلالات الجديدة، لكن لا يعرف حتى الآن أي لقاح سيستخدم في الجرعة الرابعة.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد تغييرا للخطة الأساسية، إذ كانت الخطة إعطاء الجرعة الرابعة فقط لمن هم فوق 65 عاما.

ومع انتشار سلالات سريعة العدوى، تم توسيع حملة التحصين، إذ من غير المعروف كيف سيطور الفيروس نفسه، خاصة في ظل العودة للحياة الطبيعية والتخلي عن التباعد الجسدي، الأمر الذي قد يعطي الفيروس بيئة جيدة للتحول والانتشار الأكبر.

وجاءت تفاصيل التوصيات من اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا كالتالي: يجب تقديم الجرعة الرابعة إلى موظفي الهيئات الصحية والاجتماعية، وموظفي الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما. وكل شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر. والأشخاص فوق سن الخامسة الذين يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك النساء الحوامل. بالإضافة إلى الأشخاص فوق سن الخامسة الذين يعيشون مع شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.