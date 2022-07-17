تنفيذ أعمال تجميل للحدائق العامة بمدينة طور سيناء.. اعرف التفاصيل

جنوب سيناء - محمد حسين

أطلق مجلس مدينة الطور بجنوب سيناء حملات نظافة وتجميل للحدائق العامة بالمدينة، وقال هاني بدوي ، رئيس مدينة طور سيناء، إن حملات جارية ينفذها مجلس المدينة يتم خلالها تجميل وتقليم أشجار الحدائق ، والنظافة العامة، وشملت الأعمال حديقة مجلس المدينة وحديقة حى الزهور وحديقة الشهداء بتقليم النخيل والاشجار وتجميلها .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ اعمال الدهانات والتجميل بكورنيش مدينة طور سيناء، ورفع كفاءة وتوسعة شارع المحافظة بداية من ميدان مجلس المدينة وحتي ديوان عام المحافظة.

وأضاف أنه فى إطار حملات المراقبة وإزالة أى بناء مخالف أو تعديات بالطرق القانونية فى أى بقعة على أرض المحافظة تم إزالة 2 تعدي في المهد بقرية الوادي أثناء أيام عيد الأضحي المبارك.

وسبق وأعلن رئيس مدينة الطور، أنه يجرى تنفيذ مشروعات خدمية منوعة ومنها رفع أعمدة الانارة بالطريق الساحلي لمدينة طور سيناء، وتقليم النخيل بحديقة الشهداء.

وأضاف أنه جارى العمل فى رصف ازدواج الطريق الساحلي بمدينة طور سيناء، ورفع كفاءة وتطوير كورنيش المدينة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمدينة طور سيناء للعام المالي 2022./2021، واستكمال الاسفلت بطريق كورنيش قرية الجبيل، وصب أعمدة سور طريق كورنيش قرية الجبيل.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الطور فى بيان ، أنه يجرى تنفيذ حملات النظافة ورفع كفاءة حديقة الشهداء بمدينة طور سيناء.

كما شهدت مدينة الطور أعمال لجنة الاستلام الابتدائي للتجمعات التنموية بمنطقة اسلا وعريق وسهل القاع ، وحملة تنفيذ غسيل وتطهير خزانات المياه ، وحملات ازالة فورية في المهد لمخالفات بناء .



أعمال تجميل للحدائق العامة (1)



أعمال تجميل للحدائق العامة (2)