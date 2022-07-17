تموين الإسكندرية: معظم المخابز تعمل بالغاز الطبيعي وهو ثابت السعر

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إن تكلفة إنتاج الخبز المدعوم يتم احتسابها ومراجعتها دائماً من كافة النواحى سواء الكهرباء أو غيرها من العناصر لكن وبالرغم من تحريك سعر السولار فإن نسبة كبيرة من المخابز لم تعد تعمل بالسولار وأصبحت تعمل بالغاز الطبيعى، وإن ظلت نسبة قليلة منها لازالت تعمل بالسولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، أنه على سبيل المثال فإن نسبة المخابز التى تعمل بالسولار فى محافظة الاسكندرية لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالى عدد المخابز فى المحافظة حيث يوجد نحو 180-200 مخبز فقط يعملون بالسولار.

ولفت إلى أنه جارى استكمال إعداد الدراسات اللازمة لتحويل بقية تلك المخابز البالغة نحو 200 مخبز للعمل بالغاز الطبيعى فى المحافظة ضمن خطة ضخمة تستهدف تحويل كافة المخابز على مستوى الجمهورية للعمل بالغاز الطبيعى لتوفير تكلفة دعم السولار، موضحا أن طريقة احتساب استهلاك السولار بالنسبة للمخابز التى لازالت تعمل به يتم على أساس 10.5 لتر مقابل كل جوال من الدقيق يتم صرفهم من محطات الوقود بأليات دقيقة ومحددة لكن جوال بحسب استهلاك المخبز.

وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعى ثابتة ولم تتغير وأن هناك نوعين من الخبز تنتشر فى المحافظات " عيش الردة "الماو " فى القاهرة و" المجر " ويعتمد على دقيق أكثر من الردة فى بقية المحافظات وهما النوعين الأكثر شيوعاً وكلا النوعين سعرهما 5 قروش وأن استهلاك كل نوع من السولار يختلف عن الاخر فخبز " الماو " يستهلك 12.5 لتر من السولار مقابل كل غريف بينما يستهلك النوع السائد فى المحافظات مايقرب من 10.5 لتر من السولار مقابل كل جوال.