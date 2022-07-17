تعرف على أنشطة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين خلال 2022

كتبت منال العيسوي

أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أشرف الخطيب، تقريره النصف سنوي عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022 بشأن خدمات الرعاية المقدمة في مختلف المجالات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم في جميع المجالات، يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف المنوط بها في مختلف مجالات الرعاية الطبية والإجتماعية والتعليمية والنقل والإسكان، بما يخدم مصالح المستفيدين .

يقدم المجلس خدمات الرعاية لعدد 834 أسرة شهيد وعدد 5342 مصابا، بإجمالي 8200 مستفيد .

وشملت مجالا الرعاية عدد من المجالات على التحو التالي:-

أولاً: فى مجال الرعاية الطبية:-

يعد تطوير الخدمات الطبيةمن أحد أفضل إنجازات المجلس القومي وتهدف للعمل على تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين من الخدمة الطبية من المصابين وأسر الشهداءحيث قام المجلس القومي بالآتي:-

تم أفتتاح عدد(4) عيادات بالمقر الخدمي للمجلس بالسيدة زينب لتقديم خدمة الكشف الطبي بصورة متميزة داخل المقر بدلاً من التواجد لفترات طويلة داخل عيادات المستشفيات الخارجية المتعاقد معها.

تم تجديد التعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس للإستعانة بأساتذة ومدرسون مساعدون وأطباء أخصائيون لتقديم خدمات الكشف الطبي المجانى بالعيادات المجهزة لإستقبال المرضى من أسر الشهداء والمصابين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان داخل مقر المجلس بجانب عدد (14) مستشفى ومركز تابعين لمستشفيات الجامعة تقدم الخدمة الطبية للمستفيدين .

تم تجديد التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم خدمة الكشف والعلاج من خلال منظومة تشمل عدد (54) مستشفى ومركز طبى على مستوى الجمهورية وتم رفع مستوى الخدمة الطبية للدرجة الأولى.

تم تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للأدوية بجميع فروعها بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم خدمة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل كل محافظة تيسيراً على أسر الشهداء والمصابين من مشقة وعناء السفر للمقر الخدمى بالقاهرة.

تم توقيع الكشف الطبي على عدد(1095) مستفيد من خلال العيادات الطبية بالمقر الخدمي للمجلس القومي بواسطة أساتذة إستشاريون وأخصائيون والمتعاقد معهم من مستشفيات جامعة عين شمسفى مختلف المجالات الطبية.

تم إستخراج عدد (5242) خطاب تحويل للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس القومي بمختلف محافظات الجمهورية تيسيراً على المصابين وأسر الشهداء من مشقة السفر إلى محافظة القاهرة للحصول على الخدمة الطبية.

تم صرف عدد(9219) روشتة طبية لأصحاب الأمراض المزمنة والغير مزمنة من خلال منافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمحافظات المختلفة.

قام المجلس القومي بتسليم عدد من الأجهزة التعويضية لمصابى العجز الكلي على النحو التالي:عدد(3) مرتبة هوائية شرائح عالية الجودة، عدد(1) مرتبة عادية، عدد (5) عكاز مرفق، عدد (1) عصا مكفوفين، عدد(1) كرسي حمام، عدد(1) مشاية.

ثانياً: فى مجال الرعاية الإجتماعية:-

تم تشكيل لجنة من إدارة قواعد بيانات المجلس والإدارة القانونية لحل أي مشكلات أوعقبات تواجه المستفيدين وتعقد اللجنة إجتماعتها أسبوعياً لإستقبال أسر الشهداء والمصابين .

تم إستقبال عدد(1520) مستفيد بإدارة الإستقبال بالمقر الخدمي بالسيدة زينب، وعدد (1150) مستفيد بالمكاتب الإقليمية للمجلس القومي بالمحافظات وتقديم الخمات لهم.

تم إستقبال عدد(650) مكالمة من المصابين وأسر الشهداء عبر الكول سنتر للمجلس القومي وتم الرد على جميع الإستفسارات، بالإضافة إلى عدد (1320) إستفسارعبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

بالتنسيق مع هيئة التأمينات والمعاشات تم إرسال عدد(9) طلبات من المصابين للحصول على المعاش.

قام المجلس بإستلام عدد(10) طلبات من مصابين وأسر شهداء للتسجيل الإستثنائي بالمجلس القومي.

بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والسادة المحافظين تم توفير عدد(27) وظيفة للمصابين وأسر الشهداء بالقطاع الخاص.

تم تنظيم عدد(10) رحلات للأماكن الأثرية والتثقيفية للمصابين وأسر الشهداء بالتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار والتى تضمنت( المتحف المصرى، متحف الحضارة، متحف القوات الجوية، بانوراما حرب أكتوبر، الأهرامات، حديقة الأزهر.....إلخ)

ثالثاً: فى مجال النقل:-

يتم إعفاء أسر الشهداء والمصابين من مصاريف الإنتقال على قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق طبقاً لقرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2020 والمتضمن منح مصابى ثورة 25 يناير تخفيضاً قيمته50٪ من أجور السفر المعمول بها حيث تم إستخراج عدد(80) إشتراك مترو للمصابين وأسر الشهداء.

تم تسليم عدد(425) كارنيه هيئة النقل العام.

رابعاً: فى مجال الرعاية التعليمية:-

تم إستخراج عدد(150) خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية المختلفة.

خامساً: فى مجال الإسكان:

بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:-

تم إرسال عدد(20)خطاب لوزارة الإسكان لتحويل تخصيص عدد من الوحدات السكنية مساحة 90م.

تم مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعي لإعادة البحث لعدد(15) مستفيد للوحدات السكنية مساحة 42م.