تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، حيث رصدت كاميرا اليوم السابع خلال جولة من إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية تراجع فى أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 35 إلى 38جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ55جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها, البانية 82جنية .
وبلغ سعر الطماطم بين2 إلى 3جنيهات مقابل 5 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4جنيه .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.
وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 10 إلى 12جنية ، والموز من 10الى 12 جنية ، الاناناس من 5 إلى 6 جنية ، البطيخ من 5 إلى 6 جنية ، البرتقال من 5 إلى 6 جنية ، والجوافة من 6 إلى 7 جنية .
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