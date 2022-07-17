اليوم السابع
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تاجر مواد مخدرة يكشف عن مصدر حصوله على الحشيش في العجوزة

الأحد، 17 يوليه 2022 08:00 ص
تاجر مواد مخدرة يكشف عن مصدر حصوله على الحشيش في العجوزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في العجوزة، عن هوية عاطل يتحصل منه على مخدر الحشيش، ليتولى ترويجه بين عملائه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهم.

واعترف تاجر المواد المخدرة المضبوط، أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، لتوصيل الحشيش المخدر لهم، مشيرا إلى أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، بمنطقة أرض اللواء، تمهيدا لبيعها لزبائنه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد ورود معلومات للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم العجوزة



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