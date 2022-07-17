تأجيل محاكمة 16 متهما بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات إلى 21 أغسطس

الفيوم رباب الجالى

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الأحد، تأجيل القضية رقم 10347 جنايات مركز سنهور لسنة 2021، والمقيدة برقم 2593 كلي الفيوم، بشأن اتهام 16 شخصاً بينهم 4 أشقاء، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز شرطة سنهور، إلى جلسة 21 أغسطس المُقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2021، حينما داهمت حملة أمنية مكبرة، أكبر وكر لتجارة المواد المخدرة، وأثناء المداهمة تبادل المجرمون إطلاق النيران مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر إجرامية، والقبض على 7 آخرين، وفر الباقون هاربين، كما أصيب ثلاثة آخرين بينهم نقيب شرطة في تبادل إطلاق النيران.

وبتفتيش الوكر، عثرت قوات الأمن على كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بينها 35 كيلو بانجو بينها لفافات كبيرة وأخرى صغيرة معدة للبيع، بالإضافة إلى 10 كيلو استروكس، وكميات أخرى من مخدري الشابو والحشيش، والتي كانت مجهزة للتوزيع على الديلر وأصحاب الدواليب الصغرى.

كما عثرت الحملة على كمية كبيرة من الأسلحة النارية، بينها 7 قطع أسلحة نارية، و3 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، وطبنجة، وفرد محلي الصنع، وطلقات مختلفة الأعيرة، و9 خزائن آلي، و14 هاتف محمول، و8 درجات نارية.

وضمت قائمة المتهمين المحبوسين كل من «إسلام.م.م.ج»، وشقيقه «إبراهيم.م.ص.ج»، و«عبدالرحمن.ح.م.م» وشهرته «علي»، و«محمد.ع.أ.س»، و«أحمد.م.س.ح» وشهرته «زعتر»، و«حمادة.ر.ع.ع»، و«شعبان.م.ر.أ»، وجميعهم محبوسين احتياطيا. و المتهمين الهاربين هم كل من و«حسين.أ.ح» وشهرته «الشلي»، و«عبد الناصر.أ.س»، و«رمضان،ن.إ.ا» وشهرته «البرعصي»، و«هاني.ص.ع»، والشقيق الثالث «خالد.م.م.ج»، و«هاني.ص.ع»، والشقيق الرابع «حسين.م.م جبر»، و«صلاح.ع.ز.ح» وشهرته «قلة»، و«محمد.ع.ع» وشهرته «سعيد سوحة»، و«محمود.ف.ا.ع» وشهرته «حواكة»، و«مصطفى.ج.أ.س».

وبعرض المتهمين على النيابة وانتهاء التحقيق معهم، أحال المحامي العام لمحافظة الفيوم، المتهمين إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتهم وأصدرت قرارها بحجز الدعوى للنطق بالحكم في دور الانعقاد المقبل من شهر أغسطس.