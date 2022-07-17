اليوم السابع
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تأجيل محاكمة قاتل زوجته في الدقهلية للشهر المقبل

الأحد، 17 يوليه 2022 02:11 م
تأجيل محاكمة قاتل زوجته في الدقهلية للشهر المقبل جنايات المنصورة
الدقهليه شريف الديب

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قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، تأجيل جلسة محاكمة "أحمد. م. ص"، المتهم بقتل زوجته "مريم محمد عبدالغنى" ذبحا بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل منزل الزوجية بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، إلى الدور الثالث من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد غياب المحامي الأصيل للمتهم. 
 
وترجع الواقعة لشهر يناير الماضي، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية كفر الجنينة، دائرة المركز، بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن الأهالى من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.
 
وبانتقال ضباط مباحث نبروه إلى مكان البلاغ تبين مقتل "مريم محمد عبدالغنى"، 22 سنة، ‏طالبة جامعية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعي ‏"أحمد م. ص."، 35 سنة ، ‏حاصل على ليسانس حقوق ويعمل سائق توك توك، وتم القبض عليه من مستشفى خاص بعد أن نقله الأهالي إليه لعلاجه عقب إلقاء نفسه من شباك شقته بالدور الأول العلوي.
 
 

 


قاتل زوجته في الدقهلية

زوج يقتل زوجته ذبحا

زوج يذبح زوجته في الدقهلية

جريمة قتل

حوادث

محكمة جنايات المنصورة

نبروه

المنصورة

الدقهلية



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