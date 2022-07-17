تأجيل محاكمة قاتل زوجته في الدقهلية للشهر المقبل

وترجع الواقعة لشهر يناير الماضي، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية كفر الجنينة، دائرة المركز، بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن الأهالى من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وبانتقال ضباط مباحث نبروه إلى مكان البلاغ تبين مقتل "مريم محمد عبدالغنى"، 22 سنة، ‏طالبة جامعية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعي ‏"أحمد م. ص."، 35 سنة ، ‏حاصل على ليسانس حقوق ويعمل سائق توك توك، وتم القبض عليه من مستشفى خاص بعد أن نقله الأهالي إليه لعلاجه عقب إلقاء نفسه من شباك شقته بالدور الأول العلوي.