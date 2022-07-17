بروتوكول تعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة بنك مصر لدعم ورعاية الناجيات من الحروق

تقرير خاص

- مشروع " آيادي أهل مصر" يدمج ويمكن 110 سيدة ناجية من حوادث الحروق

في إطار التعاون المبرم بين مؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع شهدت مؤسسة أهل مصر فعاليات اللجنة الطبية للسيدات الناجيات من حوادث الحروق بالبدرشين، لدعمهن من خلال مشروع " أيادي أهل مصر" لدمج وتمكين الناجيات من حوادث الحروق والراعيات لناجين من حوادث الحروق، بعد أن تم حصر عدد الحالات بالبدرشين والتي بلغت 110 حالة بمستويات مختلفة من الحروق.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع من خلال قيام البنك بدعم جهود المؤسسة ومشاركتها في برنامج الدمج والتأهيل النفسي وعلاج الناجون من حوادث الحروق، ويهدف البرنامج الى رعاية 100 سيدة من الناجيات من حوادث الحروق والراعيات لناجين اجتماعيا واقتصاديا كهدف من أهداف مؤسسة أهل مصر للتنمية.

وتضمنت الفعالية التي شهدت توقيع البروتوكول، جلسة توعية عن كيفية تفادي حوادث الحروق وكيفية التعامل معها في حالة حدوثها، كما تم استلام أوراق الحالات ومعرفة التاريخ العلاجي وإجراء الكشف الطبي اللازم لمعرفة الوضع الطبي الحالي لكل حالة، وإجراء كشف طبي نفسي لقياس مدى تأثير حادث الحرق على كل حالة وتقديم العلاج والدعم النفسي اللازم، وصرف الادوية اللازمة، وإعداد ملف طبي لكل حالة وبدأ تحديد خطة علاجية شاملة وذلك بناء على تقارير اللجنة الطبية.

قال د. عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر ، yن توقيع البروتوكول يأتي في إطار ارتفاع معدل الإصابة بسبب حوادث الحروق، سواء الناتجة عن سلوكيات العنف المقصود أو الناتجة عن الحوادث، وما ينتج عن ذلك من تحديات تتمثل في صعوبة تقبل المجتمع للناجين من الحروق، مما يستوجب على مؤسسة أهل مصر للتنمية تقديم يد العون للناجيات ودمجهن في المجتمع وتمكينهن من الحصول على حقوقهم كاملة.

وعبر د. عادل عن فخره بدعم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لقضية الحروق وتمويل مشروع "آيادي أهل مصر" كجزء من فعاليتهم الكثيرة في دعم وتمكين أفراد المجتمع مشيرا الى أن التعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع يهدف الى حصولهم على مصادر دخول ثابتة ودمجهم في مجموعات اجتماعية كخطوة لإعادة الثقة لهن بالنفس وتقبل الذات بعد الصدمات النفسية والاجتماعية التالية لحوادث الحروق، بما يساعد على محاربة الفقر عن طريق التمكين الاقتصادي للناجيات من حوادث الحروق والراعيات لأسرهن.

ومن ناحيتها أضافت أ/هناء البوريني مدير مؤسسة بنك مصر عن سعادتها في التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وأكدت عن ايمان مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدور المرأة الفعال في المجتمع والمواظبة على تمكينها في جميع مراحل حياتها وأكدت "البوريني" أن التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية في مشروع " آيادي أهل مصر" لن يكون التعاون الأخير، وستشهد الفترة القادمة العديد من المشاريع المثمرة.