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برلمانية ألمانية: إمداد كييف بأسلحة أشد فتكا يزيد مخاطر تصاعد أزمة أوكرانيا

الأحد، 17 يوليه 2022 08:18 م
برلمانية ألمانية: إمداد كييف بأسلحة أشد فتكا يزيد مخاطر تصاعد أزمة أوكرانيا الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت البرلمانية الألمانية، سيفيم داجديلين، أن إمداد كييف بأسلحة أشد فتكا من تلك التى تسلمتها، يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة الأوكرانية، وتحولها لحرب عالمية ثالثة، موضحة أن ثلثى الألمان قلقون حيال هذا الأمر، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت البرلمانية الألمانية، إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يعلق آماله على حرب بالوكالة وحرب استنزاف، موضحة أن الهدف هو إضعاف روسيا على المدى الطويل، ولتحقيق ذلك فإن الغرب مستعد لقبول عشرات الآلاف من القتلى والمعاناة اللامحدودة، فضلا عن تدمير أوكرانيا.

وأوضحت البرلمانية الألمانية، أن إمداد الجيش الأوكرانى بأسلحة أثقل من التى تم تقديمها له بالإضافة إلى تدريب الجيش الأوكرانى، يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة الأوكرانية وتحولها إلى حرب عالمية ثالثة، لافتة إلى أن الناتو حاليا ليس تحالفا دفاعيا، إنما هو أكبر آلة قتالية فى العالم.

وقالت البرلمانية الألمانية: لن يكون هناك سلام فى أوروبا بدون روسيا أو ضدها، هذا ما يجب أن نتعلمه من الأزمة الحالية، موضحة أنه يجب أن يكون لدينا هيكل أمنى يأخذ فى الحسبان مصالح بعضنا البعض.


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