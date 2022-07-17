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انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية ببورسعيد

الأحد، 17 يوليه 2022 01:57 م
انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية ببورسعيد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، أن امتحانات صفوف النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى التى ‏إنطلقت صباح اليوم الأحد 17 يوليو 2022 سارت بهدوء وإنتظام بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.‏
 
وأضاف وكيل الوزارة، أن إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية قد بدأت اليوم بمادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى و مادة ‏الرياضيات للصف الخامس الابتدائى و مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى.‏
 
وقال الدكتور أكرم، إن أعمال إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية مستمرة حتى يوم الخميس القادم الموافق 21 يوليو الجارى ‏وذلك حسب الجدول المعلن مسبقا بجميع مدارس المحافظة وتستهدف 1293 طالبا وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية.‏
 
وأوضح وكيل الوزارة أن 599 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائى و 373 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائى و 321 طالبا وطالبة بالصف ‏السادس الابتدائى لهم حق دخول الدور الثانى متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.‏
 
 
 
 
 

 


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