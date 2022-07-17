انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية ببورسعيد

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، أن امتحانات صفوف النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى التى إنطلقت صباح اليوم الأحد 17 يوليو 2022 سارت بهدوء وإنتظام بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.
وأضاف وكيل الوزارة، أن إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية قد بدأت اليوم بمادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى و مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائى و مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى.
وقال الدكتور أكرم، إن أعمال إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية مستمرة حتى يوم الخميس القادم الموافق 21 يوليو الجارى وذلك حسب الجدول المعلن مسبقا بجميع مدارس المحافظة وتستهدف 1293 طالبا وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية.
وأوضح وكيل الوزارة أن 599 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائى و 373 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائى و 321 طالبا وطالبة بالصف السادس الابتدائى لهم حق دخول الدور الثانى متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.
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