اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 12:43 م
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انتشال جثة شاب غرق في مياه إحدى الترع بالشرقية

الأحد، 17 يوليه 2022 12:43 م
انتشال جثة شاب غرق في مياه إحدى الترع بالشرقية انتشال جثة- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية اليوم، جثة شاب من مياه إحدى الترع بدائرة مركز ههيا، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة. 
 
تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي ههيا المركزى، بوصول" محمد م ا"30 عاما مقيم كفر الزقازيق جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات الأولية قيام قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة من مياه  الترعة بجوار كوبرى الأقصى، وأفادت التحريات غرق الشاب أثناء الإستحمام، حيث أفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

محافظة الشرقية

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