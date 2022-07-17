اليوم السابع
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الهجرة: 53 كيانا من 37 دولة سجلت للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

الأحد، 17 يوليه 2022 09:39 ص
الهجرة: 53 كيانا من 37 دولة سجلت للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج وزارة الهجرة
كتب ــ محمود راغب

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عدد الكيانات المصرية والأفراد الذين قاموا بالتسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده في 14 أغسطس المقبل، وذلك للتواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن عدد الكيانات المصرية والأفراد الذين قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في مؤتمرهم الثالث، وصل إلى 335 مصريا بالخارج ممثلين لـ 53 كيانا وتسجيل فردي قادمون من 37 دولة حول العالم، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم.
 
وأضافت وزيرة الهجرة، أن هناك حرصا على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
 
وأكدت الوزيرة، أن الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا، داعية جميع الكيانات والمصريين في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمرهم الثالث، متطلعة لمشاركة أكبر عدد منهم خلال هذه النسخة، مشيرة إلى أنه تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالي:
 https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6
 
وقالت وزيرة الهجرة، إن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية موسعة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، للرد على استفسارات للمصريين بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم، لتعظيم التبادل التجاري والسياحي ودعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
 

فى إطار الاستعدادات لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.


الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

الكيانات المصرية بالخارج



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