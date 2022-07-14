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الهجرة: انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج 14 أغسطس المقبل

الخميس، 14 يوليه 2022 04:30 ص
الهجرة: انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج 14 أغسطس المقبل وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

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تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإطلاق المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والمقرر عقده في 14 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.
 
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم، وفي إطار ذلك حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
 
وأكدت وزيرة الهجرة أن الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا، داعية جميع الكيانات والمصريين في الخارج للتسجيل لحضور مؤتمرهم الثالث، متطلعة لمشاركة أكبر عدد منهم خلال هذه النسخة، مشيرة إلى أنه تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالي:
 https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6
 
وتتمثل الإجراءات المعتمدة لحضور المؤتمر، في أنه سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل، وسيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، والتي من خلالها سيتاح لممثلى الكيان حضور المؤتمر، وسيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة ولن يسمح بالحضور بدون تلك البطاقة.
 
وسيتضمن المؤتمر في نسخته الثالثة ورش عمل وفعاليات جديدة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف من هذه المؤتمرات الاستماع لمقترحات الكيانات والمصريين بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

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وزاره الهجره

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