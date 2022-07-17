الكويت تشارك فى عرض عسكرى دولى ببريطانيا بطائرة من طراز "يوروفايتر"

أ.ش.أ

شاركت القوة الجوية الكويتية في العرض الجوي العسكري الذي أقيم في قاعدة فيرفورد الجوية في مدينة فيرفورد البريطانية بطائرة حديثة من طراز (يوروفايتر)، خلال الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري.

وقال الملحق العسكري الكويتي في لندن العميد الركن بحري نايف العسكر، في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، إن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية لتقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات وإن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض الجوي بأحدث طائرة في العالم يؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة.

وتعد المشاركة الكويتية هي الثانية حيث كانت الأولى عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 (هورنت) وأن مشاركتها الحالية كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات اليوروفايتر حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة (جو جو) وأسلحة (جو أرض) كما تتميز أيضا بوجود رادار مسح الكتروني بالإضافة إلى كونها مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية متطورة مما يسهم في رفع جاهزية القوة الجوية الكويتية.