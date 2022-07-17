السجن 3 سنوات لعاطل تخصص في سرقة التوك توك ليلا بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ه.ر.س" عاطل، لاتهامه بسرقة دراجة بخارية.

تعود أحداث القضية رقم 288 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث ببلاغ من المجني عليه يفيد بقيام المتهم بسرقتة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه عند تواجد المجني عليه " ع.ع.ع" سائق بمحل إقامته سمع صوت صادر من الجراج خاصته أسفل العقار كان بداخله الدراجة البخارية والتوك توك اكتشف سرقته من داخل الجراج وعقب ذلك بأيام شاهد التوكتوك يقوده أحد الأشخاص بعد أن قام بتغير لون السقف الخاص به اللي أنه ترك التوكتوك وفر هاربا و بتقنين الإجراءات تبين قيام المتهم بسرقة التوكتوك ليلا وتغير لونه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.