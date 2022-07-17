الرى: معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن

كتبت أسماء نصار

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو وحتى اليوم .

كما استعرض الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

كما استعرض حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتابع الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الرى، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.

جدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.

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