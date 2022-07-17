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الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" ومستودع لصواريخ "هاربون" فى أوكرانيا

الأحد، 17 يوليه 2022 01:01 م
الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" ومستودع لصواريخ "هاربون" فى أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة يستخدمها الجيش الأوكراني ومركبة نقل تحمل نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "هيمارس" بالقرب من مدينة كراسنوارميسك .

 

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، " دمرنا اليوم في منطقة "كراسنوارميسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية قاذفة ومركبة تحميل لنقل نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "هيمارس" المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية " .


وأضاف البيان: "بواسطة صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تم إطلاقها من الجو دمرنا أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة "أوديسا" لتخزين لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، التي نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا"، مشيرا أيضا إلى القضاء على 200 عسكريًا أوكرانيًا في "تشوجييف" بمنطقة خاركوف .

 


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