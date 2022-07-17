الدفاع الروسية: تدمير منظومة "هيمارس" ومستودع لصواريخ "هاربون" فى أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، " دمرنا اليوم في منطقة "كراسنوارميسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية قاذفة ومركبة تحميل لنقل نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "هيمارس" المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية " .



وأضاف البيان: "بواسطة صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تم إطلاقها من الجو دمرنا أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة "أوديسا" لتخزين لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، التي نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا"، مشيرا أيضا إلى القضاء على 200 عسكريًا أوكرانيًا في "تشوجييف" بمنطقة خاركوف .