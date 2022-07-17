الجيزة التجارية: توجيه وزارى يؤكد تحمل التموين فرق التكلفة بزيادة سعر السولار

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن وزارة التموين أعلنت أن الهيئة العامة للسلع التموينية سوف تتحمل فرق سعر السولار للمخابز بعد تحريك اسعار الوقود ومنها السولار بزيادة لسعره 50 قرشا.

وأشار امبابى أن غرفة الجيزة كانت قد أصدرت بيانا فى السابق لتوضيح رؤية الدولة فى تحملها للمسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين ومنها الحفاظ على الدعم الخاص برغيف الخبز واعلنت غرفة الجيزة فى بيانها السابق لجموع أصحاب المخابز أن الدولة سوف تتحمل فرق سعر السولار للحفاظ على سعر الخبز المقدم للمواطنين.

وأكد امبابى على تطابق وتوافق الرؤى بين غرفة تجارة الجيزة ووزارة التموين فيما يتعلق بالمواطن والخدمات المقدمة له وأن الغرفة تقف سندا وداعم لكل الخدمات التى تقدمها وزارة التموين للمواطنين والتى تسهل أيضا من عمل الاعضاء من منتسبى الغرف.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهًا وزاريًا رقم 22 بتاريخ اليوم يوضح إعادة حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم لتعديل تكلفة التصنيع لرغيف الخبز بالمخابز البلدية التى تعمل بوقود السولار.

ونص التوجيه الوزارى على قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية والحفاظ على سعر رغيف الخبز بخمسة قروش.