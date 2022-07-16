محافظ الجيزة يوقف سيارات الأجرة بالشارع للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والنقل الجماعى وذلك لليوم الثالث على التوالي، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط السير والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بعدد من القطاعات بمركز كرداسة وحى شمال الجيزة، حيث استوقف المحافظ سيارات السرفيس والنقل الجماعى بمنطقة ناهيا وشارع أحمد عرابى للتعرف من المواطنين على الأجرة المحصلة منهم.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأى زيادة فى الأجرة المقررة، موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى مقدمتها سحب الترخيص، وتحرير الغرامات المالية المقررة.

كما تفقد المحافظ موقف سرفيس العامل الأول بإمبابة بحى شمال الجيزة حيث تأكد من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، موجهاً بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة وخط السير مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية وجهاز السرفيس بالمتابعة اليومية لالتزام سيارات السرفيس بالتعريفات مع تواجد نوبتجيات مسائية لتواصل العمل على مدار اليوم.

وخلال لقائه بالمواطنين داخل الموقف أكد محافظ الجيزة، أن للمواطن دورا هاما فى الإبلاغ عن أى تلاعب فى الأجرة أو أسعار الوقود مع التأكيد على تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg و الارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس و خالدعصر رئيس مركز كرداسة واشرف بكر رئيس حى شمال.