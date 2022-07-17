اليوم السابع
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البابا فرانسيس يناشد بحل تفاوضي للأزمة الأوكرانية بدلا من تأجيج العنف

الأحد، 17 يوليه 2022 03:15 م
البابا فرانسيس يناشد بحل تفاوضي للأزمة الأوكرانية بدلا من تأجيج العنف البابا فرنسيس
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جدد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مناشدته للمجتمع الدولي بالسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية بدلاً من تأجيج العنف.


وأكد فرانسيس، في تصريح أورده موقع الفاتيكان نيوز الإلكتروني، اليوم الأحد قربه من الأوكرانيين الذين يعانون من الهجمات الصاروخية يوميا.


وقال: "أنا دائمًا قريب من أوكرانيا المعذبة التي تنهال عليها أمطار الصواريخ كل يوم".


وأصابت الصواريخ الروسية منشآت صناعية في مدينة استراتيجية جنوب أوكرانيا الأحد فيما تواصل موسكو جهودها لتوسيع مكاسبها في شرق البلاد.


وقال عمدة ميكولايف إن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية وبنية تحتية في المدينة، وهي مركز رئيسي لبناء السفن في مصب نهر سوذرن بوج. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.


وتعرضت مدينة ميكولايف لضربات صاروخية روسية منتظمة في الأسابيع الأخيرة حيث سعى الروس إلى استهداف الدفاعات الأوكرانية.. وأعلن الجيش الروسي عن هدفه بقطع الساحل الأوكراني بأكمله على البحر الأسود وصولاً إلى الحدود الرومانية.


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