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الاتحاد الأوروبى: نجاح روسيا بعمليتها العسكرية تدمير للديمقراطية الغربية

الأحد، 17 يوليه 2022 08:22 م
الاتحاد الأوروبى: نجاح روسيا بعمليتها العسكرية تدمير للديمقراطية الغربية بوريل
كتب أحمد عرفة

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دعا جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى الشعوب الأوروبية للتحلى بالصبر الاستراتيجى حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، فى ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم، وفقا لروسيا اليوم.

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى وشركاؤه سيزداد تأثيرها على الاقتصاد الروسى، متابعا: "نحن بحاجة إلى صبر استراتيجى حتى توقف روسيا عدوانها وتحصل أوكرانيا على إمكانيات استعادة سيادتها الكاملة".

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أن نجاح روسيا فى عمليتها العسكرية سيعنى تدمير الديمقراطية الغربية وأساس النظام الدولى القائم.

 


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