الإعدام لفكهاني قتل صديقة بسبب علاقة عاطفية مع طلقيتة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة بالإعدام للمتهم "أ.ال.م" لاتهامه بقتل المجني عليه " ش.م أ".

صدر القرار لعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار السيد مصطفي الحوراني وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

تعود احداث القضية رقم 18647 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة على الطريق العام بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أن المتهم "أ.ال.م" فكهاني تربطه علاقة صداقة بينه وبين المجني عليه " ش.م. ا" إلا أن المتهم ربطته علاقة عاطفية بينه وبين طليقة المجني عليه " م.ال.ال" فقرر المتهم التخلص من المجني عليه باعتباره عائقا فيما بينهم وذلك بعلم طليقة المجني عليه، وأعد لذلك مطرقة حديدية وقناع تنفس صناعي ومشمع بلاستيكي، واصطحب المتهم المجني عليه إلى الشقة محل سكنه وأثناء تواجده غفلة من الخلف بضربة على رأسه، وعندما سقط على الأرض تعدى عليه بعدة ضربات متتالية حتى غرق في دمائه وقام بسحب جثمان ووضعه في البانيو وفتح عليه المياه حتى يتأكد أنه فارق الحياة وحلق شعر رأسه ولفها بالشاش الطبي ووضع عليها قناع التنفس الصناعي، ولف الجثمان في قطعة المشمع البلاستيكية واستولي على متعلقاته الشخصية ونقل جثمانه داخل سيارة، وإلقاء بها في الطريق العام وتركه وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وآخر شخص كان متواجد مع المجني عليه، تبين أن المتهم هو مرتكب الواقعة، فتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي إحالة أوراق المتهم الي فضيلة المفتي وقررت بالإجماع في حكمها علي المتهم بالاعدام .