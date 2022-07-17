الإسماعيلية تستلم دفعة لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، استلام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لحوم وزراة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن هذه هي الدفعة الأولى من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، و التي تقدر ب2000 كيلوجرام لحوم بلدية، على أن تصل الدفعة الثانية خلال أيام.

ومن جانبها أكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية بالإسماعيلية، التل الكبير، القصاصين، فايد، أبوصوير، مضيفة، أنَّ التوزيع سيتم بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية و مدير إدارة الأوقاف بكل مركز و مدينة، مع منح كل إدارة 400 كيلوجرام لحوم بلدية، حيث تستفيد 400 أسرة أَولي بالرعاية بكل إدارة اجتماعية، بإجمالي 2000 أسرة في المرحلة الأُولى.

وَأضافت أنَّ باقي الإدارات الاجتماعية سيتم توزيع اللحوم بها فور وصول الدفعة الثانية من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي".