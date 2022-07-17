اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 03:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأمن يواصل تطهير بحيرة المنزلة ومنطقة السحر والجمال ويضبط 52 عنصرا إجراميا

الأحد، 17 يوليه 2022 03:00 ص
الأمن يواصل تطهير بحيرة المنزلة ومنطقة السحر والجمال ويضبط 52 عنصرا إجراميا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهدفت أجهزة الأمن البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، ومنطقة (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".
 
ونجحت الجهود في ضبط (52) متهما، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 57 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (30) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (9475) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (543) قضية متنوعة.
 
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 

بلطجة

خارجين عن القانون

بلطجية

اخبار الحوادث

حملات امنية

اخبار مصرية

اخبار عاجله



الموضوعات المتعلقة

الشرطة تحاصر الجريمة وتضبط 736 قطعة سلاح فى مداهمات للبؤر الإجرامية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:00 ص

الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بدمياط وتضبط كميات من المخدرات قبل توزيعها

السبت، 21 مايو 2022 11:23 ص

ضبط 51 متهمًا فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية

السبت، 09 أبريل 2022 07:30 م

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. سقوط صفقة حشيش صناعى وشحنة كبتاجون و16 عصابة.. ضبط 398 قضية تنقيب وحيازة آثار والمتهم بالابتزاز الإلكترونى وتزوير شهادات كورونا.. وتطهير منطقة السحر والجمال من البؤر الإجرامية

الجمعة، 04 مارس 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة