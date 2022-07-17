اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى الصف

الأحد، 17 يوليه 2022 09:53 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى الصف حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى الطريق الصحراوى فى الصف بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 

حادث مروري

اخبار الحوادث

امن الجيزة

اخبار عاجلة

الطريق الصحراوى

الصف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة