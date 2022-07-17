إصابة 13 طفلا بتسمم غذائى فى أسيوط بسبب وجبة فاسدة

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 13 طفلا بحالات اشتباه تسمم واعياء وقيء عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة، أثناء تواجدها في أحد الأفراح، وتم إجراء الإسعافات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق حول ملابسات الواقعة.

تلقي اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بورود بلاغ بإصابة عدد من الأطفال بحالات إعياء شديد وقيء عقب تناولهم وجبة غير صالحة أثناء تجمعهم في منزل احد أقاربهم لحضور عرس .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة والمعاينة والفحص تبين إصابة إصابة كلا من "بسمة.ا.ع" 9 أعوام ، و"محمد.ا.ع" 9 أعوام ، و"محمود .ا.ع" عامين، و "سحر.م.ح" 9 أعوام ، و"احمد. م.ح" 5 أعوام ، و"رنده .ر.م" 6 أعوام،و "كريم .م. ح" 9 أعوام ، و"رحمة.م.ح" 5 أعوام، و"هاجر.م.ح" 4 أعوام ، و"محمد .أ ع" 3 أعوام ، و"أحمد .ا ع" 6 أعوام ، "عمر.ب.ح"4 أعوام ، و"محمود ب.ح"

تم نقل المصابين إلى المستشفي المركزى ومستشفى أسيوط الجامعي وتم عمل الإسعافات الأولية، وتحرير المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.