اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بمركز فرشوط بقنا

الأحد، 17 يوليه 2022 12:32 م
إصابة 12 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين بمركز فرشوط بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب 12 شخصًا، اليوم الأحد، في مشاجرة بالشوم والعصا، بقرية نجع خيربة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب مشاجرة بالشوم والعصا بقرية نجع خيربة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وأسفرت المشاجرة عن إصابة نصحي.ع، 59 عامًا، وانطونيس.ل، 27 عامًا، وتفان.ع، 56 عامًا، وعماد.م، 35 عامًا، ورفعت .م، 51 عامًا، وانطونيس .ل، 27 عامًا، ويني.ب، 61 عامًا، وبشار.م، 19 عامًا، ورجاشي.ع، 24 عامًا، وهاني.ك، 33 عامًا، ونوتل.ش، 57 عامًا، وجميل.ك، 36 عامًا. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.


 


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