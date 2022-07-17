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إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان الثانوية بقنا

الأحد، 17 يوليه 2022 12:37 م
إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان الثانوية بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيبت طالبة، اليوم الأحد، بحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة الجيولوجيا بمدرسة سمهود الثانوية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد ابوسكين، مدير أمن قنا، إخطارايفيد إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الجيولوجيا بمدرسة سمهود الثانوية بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة ياسمين.م.، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي، بحالة إغماء.

تم نقل الطالبة إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 


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