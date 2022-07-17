إزالات فورية لتعديات على أراض زراعية بقرى مركز أسيوط.. صور

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط على استمرار إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراض أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظًا عليها من التبوير، لافتًا إلى أهمية رصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها قبل تفاقمها على أن يتم تحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية وحقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور الدورى لمنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها فى المهد.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ عدد من حالات الإزالة بقرى مركز أسيوط خلال حملات متابعة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية موضحاً إنه تم ازالة بناء مخالف على أرض زراعية بحوض الخوخة بقرية موشا على مساحة ½ قيراط تقريباً وازالة حالة تعدى على أرض زراعية لقواعد وسملات بعزبة خلف بقرية منقباد فضلاً عن ازالة حالة تعدى على الارض الزراعية بالبناء بالبلوك الابيض بعزبة خلف منقباد وذلك بمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول الجمعية الزراعية وحماية الأراضى ومشرف الحوض ومسئولى الإزالات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن وباستخدام معدات الوحدات المحلية لافتاً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات مشيراً إلى مواصلة تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات وازالتها فى مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ فى وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية أو اية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية



إزالة تعديات على أراضي زراعية