إحباط عملية إرهابية ببغداد وقتل رجل يرتدى حزاما ناسفا

وكالات

أحبطت قوات الأمن العراقية صباح اليوم الأحد تنفيذ عملية إرهابية شمال العاصمة بغداد، بعدما قتلت رجلا كان يرتدي حزاما ناسفا.

وحسب موقع العين الإخبارى، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، إن قوات الأمن تمكنت من قتل إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي، من قتل أحد الإرهابيين، والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني أن "عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركتة فجر اليوم الأحد".

فيما شدد على أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".