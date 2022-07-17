إحالة 156 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.
وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الحكومية بالمحمودية تم خلالها المرور على مستشفي المحمودية العام - الادارة الصحية - وحدة صحة الأسرة باريمون - مركز شباب اريمون".
وأسفرت الحملات عن إحالة عدد 121 موظف داخل المنشآت الحكومية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، ورصد 35 حالة ترك عمل منشأة حكومية بدون سند قانوني.
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