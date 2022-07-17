إحالة 156 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.