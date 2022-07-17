أخبار مصر.. الحكومة تنفى نقص سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، كما نفت الحكومة تعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية..

الرئيس السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، يوم 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

الحكومة تنفى تعرض مصر لنقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات الأزمة العالمية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ماتردد من أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشددة على توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، كما يتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدةً على قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق، مشيرةً إلى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية. "الإسكان" تعلن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمدينة 6 أكتوبر أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد، من يوم الأحد 31/7/2022. أغبى واقعة غش بالثانوية العامة.. طالبة تصور بياناتها مع ورقة أسئلة الجيولوجيا كشفت واقعة تصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة "أغبى واقعة غش" حيث قامت إحدى طالبات لجنة الامتحان بمحافظة الشرقية بإدارة منيا القمح بتصوير بياناتها الشخصية المدونة بورقة الامتحان مع كراسة الأسئلة التى تم ترويجها على صفحات الغش الإلكترونى. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد عيد الأضحى تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100. رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات بتخصيص قطع أراضى.. اعرف التفاصيل أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، 9 قرارات بتخصيص أراضي في عدد من المحافظات المختلفة لخدمة أهالي هذه المحافظات. الجسر الجوى ينقل 11 رحلة جوية من جدة والمدينة اليوم لعودة الحجاج المصريين يواصل الجسر الجوى للناقل الوطنى شركة مصر للطيران رحلاته لنقل ضيوف الرحمن من جده والمدينة حيث ينقل اليوم الأحد 11 رحلة جوية لحجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة. قراران جمهوريان لتنفيذ مشروعات بأسوان وإقامة مدينة إسنا الجديدة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 263 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي كركر بمحافظة أسوان لتنفيذ بعض المشروعات المختلفة. التعليم تضبط حالات غش بامتحان علم النفس والجيولوجيا للثانوية العامة تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط حالات غش والطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع والجيولوجيا، ونشرها على صفحات وجروبات الغش الإلكترونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع. الرى: معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه. طقس حار بالقاهرة الكبرى اليوم شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

"ديلى ميل": الصحة العالمية قد تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسب جدري القرود