281 اكتشافا جديدا للزيت الخام و120 للغاز..اعرف الاكتشافات البترولية× 8 سنوات

كتبت - مروة الغول

على مدار السنوات الثمانى الماضية حقق قطاع البترول والغاز 401 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (281 زيت خام، 120 غازًا) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى، حيث شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، وفيما

1-بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الثمانى سنوات الماضية حوالى 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعى، و10 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.

2-ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا.

3- حيث وصلت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى حوالى 8ر6 مليار قدم مكعب يوميًا.

4- تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

5-بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميًا فى عام 2015.

6- تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر فى أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 9ر1مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.