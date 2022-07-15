حصاد 8 سنوات.. 2630 بحثا لمعهد بحوث البترول ويحتل المركز الـ7 بتصنيف Scimago

كتب ـ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول حصاد أداء المعهد خلال الفترة من 2014 وحتى النصف الأول من 2022، والتقدم الملموس الذي يشهده معهد بحوث البترول المصري، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأفاد التقرير، بأن النشر العلمي للمعهد شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات والكتب المحلية والدولية وقاعدة Scopus الدولية نحو 2630 بحثاً، كما أن الأبحاث المنشورة أصبحت أكثر توافقًا مع استراتيجية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030.

وأشار التقرير، إلى حصول المجلة المصرية للبترول، على مؤشر التميز العلمي Q1، فقد حصلت المجلة على المركز الأول في 3 مجالات علمية مُختلفة (الكيمياء والطاقة والهندسة الكيميائية) على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما حصلت على المركز الثاني فى مجال علوم الأرض على مستوى قارة إفريقيا.

وأوضح التقرير، أن المعهد أصبح يحتل المركز (7) في تصنيف Scimago على مستوى المراكز والمعاهد البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير Elsevier.

واستعرض التقرير المشروعات البحثية الجاري تنفيذها بالتعاون مع جهات دولية والتي بلغ عددها 18 مشروعًا، وبلغ عدد المشروعات البحثية الجاري تنفيذها بالتعاون مع جهات محلية 51 مشروعًا منها (39 مشروعًا بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، و12 مشروعًا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا).

وأوضح التقرير، أن معهد بحوث البترول قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل للعاملين؛ لتحسين مهاراتهم في العديد من المجالات المختلفة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمعهد لمواكبة خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختلفة بالعديد من الدول الإفريقية، من خلال تبادل الزيارات وعقد لقاءات لبحث سُبل دعم التعاون المُشترك.

وأضاف التقرير، أنه تم إنشاء العديد من الوحدات ومنها، وحدة ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد، والمعمل المُتكامل للميكروسكوبات الإلكترونية الماسحة، ووحدة ذات طابع خاص تحت مسمى "وحدة الجسات الأرضية"، ووحدة الحماية الكاثودية، وتحويل الورش الهندسية إلى وحدات إنتاجية، ووحدة للتحاليل الدقيقة للفحم ومكوناته "ضبط جودة الفحم"، ووحدة أبحاث الوقود، ووحدة الاستخلاص المُحسن للنفط بالطرق غير التقليدية، كما تمت المشاركة في افتتاح مشروع "التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال البتروكيماويات".

وفي إطار استمرار المُحافظة على أنظمة الجودة، حصلت معامل مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة (PVT) بالمعهد على شهادة "ISO/IEC 17025/2017" دوليًا، للعام الخامس على التوالي، طبقًا للإصدار الجديد من قِبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والمُعتمد من (ILAC)، وحصل المعهد على شهادة (2018/ ISO45001)، وهو استحداث لشهادة (OHSAS 18001) للسلامة والصحة المهنية، طبقًا للمواصفات العالمية، كما تم تمديد الثقة في معامل مركز خدمات وتطوير الكيماويات، ومعامل المعمل المركزي للخدمات للعام الثاني عشر على التوالي، طبقًا للإصدار الجديد للمواصفة الدولية "ISO/IEC 17025/2017"، وتم تمديد الثقة لشهادتي (ISO9001/2015) لنُظم الإدارة بالمعهد، و(ISO14001/2015) لشئون البيئة، والتي وفرت بيئة آمنة تُحافظ على سلامة وصحة العاملين بالمعهد، وتطبيق معايير السلامة الدولية والممنوحة من شركة RUSSIAN REGISTER المُعتمدة دوليًا من الشركة العالمية IQNET، وغيرها من الشهادات والاعتمادات الدولية.

واستعرض التقرير أبرز الجوائز التي حصل عليها المعهد، ومنها جوائز الدولة التشجيعية أعوام 2016 و2017 و2019، والحصول على 3 جوائز من الجائزة الذهبية للملكية الفكرية من منظمة "وايبو" العالمية عام 2018، وجائزة معرض القاهرة الدولى الخامس للإبتكار عام 2019، جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمى المتميز لعام 2020 جائزة الباحثون الشباب في مجال حصاد المياه، والحصول على المركز الأول والثاني في معرض بيروت الدولى الثانى للإبتكار (BIIS) وجائزة Obada العالمية لعام 2021 لفئة العلماء الشباب المتميزين والمقدمة من الأكاديمية الأفريقية للعلوم ودار النشر العلمية الأمريكية Natural Sciences، وجائزة أفضل مُلصق علمى بالمؤتمر الخامس عشر لقسم الكيمياء، وجائزة اللواء احمد زهران للثقافة العلمية فى مجال العلوم الأساسية وتطبيقاتها، وجائزة المرحوم أ.د. أسامة الخولى للأبحاث والدراسات البيئية وذلك خلال عام 2021، فضلًا عن حصول المعهد على 35 براءة اختراع، كما تم توقيع 10 اتفاقيات تعاون دولية و23 اتفاقيات تعاون محلية.

وساهم المعهد في العديد من المشروعات القومية ذات عائد اقتصادي، وتخدم القطاعات الآتية، (قطاع البترول والكهرباء والطيران، الطرق والأنفاق، القطاع الصناعي، هيئة قناة السويس، مترو الأنفاق)، والتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية وهيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا، تمكن التحالف القومي للبتروكيماويات بالمعهد من إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد "كوفيد 19 " بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث؛ لتحضير مطهرات الوقاية والتعقيم بمقر التحالف بالمعهد.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليًا من جانب معهد بحوث البترول، وزيادة عدد المشروعات البحثية الجاري تنفيذها، وزيادة عدد براءات الاختراع واتفاقيات التعاون الدولية التي عقدها المعهد خلال الـ8 سنوات، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذي شهده أداء المعهد خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي مواكبًا لسياسة الوزارة المُتعلقة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في مختلف المجالات، من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية بمختلف مؤسسات الدولة.