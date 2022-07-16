160 مليون جنيه قروضا من جهاز تنمية المشروعات لتمويل 5074 مشروعا للشباب بالشرقية

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه، أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 36 مليون و 676 ألف و 412 جنيه" إقراض مباشر" لتمويل 100 مشروع وتوفير 636 فرصة عمل ، كما تم تقديم 104 مليون و 975 ألف و 845 جنيه "إقراض متناهي الصغر" لتمويل 3699 مشروعاً ، وتوفير 7970 فرصة عمل ، و تقديم 18 مليون و 367 ألف و464 جنيه "إقراض جهات وسيطة - بنوك" لتمويل 1275 مشروع ، وتوفير 301 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الإقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً علي العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها ،، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي أنه تم إصدار 308 رخصة نهائية و243 رخصة مؤقتة واستخراج 885 شهادة تصنيف للمشروع و81 سجل تجاري و 64 بطاقة ضريبية و187 وعقد 15 ندوة للتعريف بدور الجهاز ومايقدمه من قروض ميسرة لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.