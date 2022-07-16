101.16 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، 101.16 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، وذلك خلال نهاية تعاملات الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.59 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يفعل كل ما بوسعه لزيادة إمدادات النفط للولايات المتحدة، مؤكدا أنه أجرى مناقشات جيدة فيما يتعلق بضمان أمن الطاقة العالمي وإمدادات مناسبة للنفط.

كما أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن إن واشنطن لن تترك فراغا فى الشرق الأوسط لروسيا والصين، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأكد بايدن إن السعودية ساهمت فى تثبيت ودعم الهدنة فى اليمن.

وأكد بايدن أنه ناقش مع القيادة السعودية ملف أمن الطاقة، مضيفا إلى أنه بحث الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات، كما أكد أنه تم الاتفاق على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G .

وعقد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات ثنائية فى قصر السلام مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وفرضت الحكومة الكندية جولة أخرى من العقوبات على قطاع النفط والغاز والصناعة الكيماوية فى روسيا.

وذكرت بيان لوزارة الخارجية الكندية وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية الجمعة، أن كندا حظرت تقديم خدمتين صناعيتين إلى صناعات النفط والغاز والكيماويات والصناعات التحويلية الروسية وأن كندا استهدفت قطاع التصنيع من خلال إضافة 8 صناعات جديدة إلى القائمة.

وفقًا للبيان، يُحظر على المواطنين والشركات الكندية تقديم عدد من الخدمات للجانب الروسي بما في ذلك الخدمات تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات.

وقال الوزير المستشار في السفارة الروسية في كندا، فلاديمير بروسكورياكوف، لوكالة تاس إن العقوبات جاءت بنتائج عكسية وستترتب عليها آثار سلبية على كندا أيضًا.

وقال الدبلوماسي: "نعتقد أن جولة أخرى من العقوبات لا أساس لها من الصحة وتؤدي إلى نتائج عكسية. وكما حذرنا مرارا، فإن جميع العقوبات الاقتصادية هي سيف ذو حدين وسترتد بالتأكيد على كندا".