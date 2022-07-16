ولى عهد الكويت: التحديات الدولية والإقليمية تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور

إيمان حنا

أكد ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فى كلمة ألقاها أمام قمة الأمن والتنمية بجدة، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أن التحديات الدولية والإقليمية تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور سعيا لتحقيق غايتنا المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأضاف ولى العهد، أن هناك رؤى مشتركة بين دول التعاون والولايات المتحدة والمملكة الأردنية ومصر والعراق- نرحب ترحيبا خاصا بالرئيس الأمريكي جو بايدن وسنواصل جهودنا لدعم مصالحنا الاستراتيجية.

واستكمل، نستذكر ببالغ الشكر دور الولايات المتحدة في صد ورد العدوان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لرد غزو النظام العراقي السابق عام 1990، أؤكد وبكل ثقة أننا في دول «التعاون» ماضون في هذه الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجي - الأمريكي على كافة الأصعدة والمجالات، ونأمل أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والمبادرة السعودية.