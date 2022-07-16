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هل مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين؟.. "التموين" تجيب

السبت، 16 يوليه 2022 09:36 م
هل مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين؟.. "التموين" تجيب وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى توفير سلعة السكر بكميات كبيرة طوال الفترة الماضية وزياد معدلات الإنتاج حتى تحقق اكتفاء ذاتى لأول مره من السكر المحلى يقرب من 90 % نتيجة تطوير المصانع المنتجة للسكر التابعة للوزارة كما يوجد مخزون استراتيجى من السكر يصل لـ 6.7 أشهر.

 

وقامت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، بتطوير المصانع الحكومية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، ومنها تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر، التى تنتج السكر المحلى من البنجر، وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج، كذلك أيضا توفير كل السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت يقرب من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بوجود احتياطى من جميع السلع الغذائية بشكل مستمر يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، كما تقوم وزارة التموين بطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

مخزون السكر

أسعار السكر



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