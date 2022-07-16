اليوم السابع
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هانى الناظر: التعرض لأشعة الشمس فى فترات الظهيرة يؤذى الجلد

السبت، 16 يوليه 2022 11:31 م
هانى الناظر: التعرض لأشعة الشمس فى فترات الظهيرة يؤذى الجلد الدكتور هاني الناظر
ماجد تمراز

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قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه لابد من اختيار التوقيتات التى يجب أن نجلس فيها فى الشمس، حتى لا يتعرض الجلد إلى الأذى، للاستمتاع بالجو، وأبرزها فترة الصباح حتى الساعة التاسعة صباحا، ومن الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "فى تلك التوقيتات بالتحديد يكون الجو جيد ودرجة الحرارة معقولة والمياه دافئة، وهنا يمكن الأشعة البنفسجية تكون طويلة الموجة ومفيدة للغاية للجلد دون أن تأذيه ولا تسبب أى حروق".

وقال: "فيتامين د يتكون فى الجلد، عندما يتعرض الإنسان لأشعة الشمس، أما ما يؤذى هو التعرض للشمس فى فترة الظهيرة، تكون أشعة الشمس فى ذلك الوقت مؤذية للغاية".

 


الشمس

حرارة الشمس

الصيف

هانى الناظر



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