ننشر أماكن تطعيم رواد رأس البر ضد فيروس كورونا غدا

دمياط: معتز الشربيني

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إطلاق حملة طرق الأبواب غدا الأحد التى تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا فى مصيف راس البر .

حيث تهدف الحملة إلى تحصين جميع المواطنين فيما فوق 12سنة بمدينة راس البر نظرا لتوافد المصطافين أثناء الإجازات وفترة الصيف وذلك للعمل على دعم مناعتهم لمواجهة فيروس الكورونا وتحصينهم من مضاعفاته الخطيرة ومن المقرر أن تستمر الحملة من ألفترة 17 يوليو حتى 4 اغسطس 2026.

وتتكون الحملة من فرق متنقلة للتطعيم وفرق التثقيف الصحى للتوعية بالاجراءات الاحترازية والوقائية حيث تنتشر بجميع أرجاء المدينة من الشواطئ والشوارع والميادين وأمام المساجد وبالساحات العامة

والأماكن التالية: موقف رأس البر الخارجى شارع 101،سوق 63 ،بحر شارع 51إلى بحر 77، جامع الرحمه ،شارع النيل،منطقه اللسان.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العإلى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .