نبيل أبو ردينة: زيارة الرئيس الأمريكي إلى فلسطين تحمل مضامين كثيرة بعد فترة انقطاع

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قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، اليوم السبت ، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين تحمل معاني ومضامين كثيرة، بعد انقطاع منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، أن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس الأمريكي منذ توليه الإدارة، مُبينًا أن لهذه الزيارة معاني رمزية، وتحمل رسالة للجانب الإسرائيلي بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، حيث أكد أنه لا حل ولا سلام في المنطقة من دون القدس، وأنها مُفتاح الأمن والسلام والاستقرار، كما أكد أن حدود عام 67 هي الخط الأحمر، وعلى رأسها القدس الشرقية، وهي الطريق الوحيدة لأمن وسلام الجميع.

واعتبر أبو ردينة الموقف الأمريكي خطوة مُتقدمة عن سابقاتها، ويجب البناء عليها، حيث بدأت زيارة الرئيس الأمريكي من القدس، دون أي تواجد إسرائيلي، وانتهت في بيت لحم، مُشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على التواصل بين الجانبين، لتطوير العلاقة بما يخدم المصالح العامة الفلسطينية.

وأوضح أن فلسطين والقدس والقيادة التاريخية للشعب الفلسطيني أثبتوا خلال هذه الزيارة أنهم العنوان في المنطقة، كما أن القضية الفلسطينية أثبتت مرة أخرى أنها حية لا تموت، وأن أية حلول لا تستطيع أن تتجاوزها.