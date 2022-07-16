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ملك البحرين يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

السبت، 16 يوليه 2022 09:12 ص
ملك البحرين يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية ملك البحرين العاهل حمد بن عيسى آل خليفة
كتب عبد الوهاب الجندى

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غادر صباح اليوم العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأراضي البحرينية، متوجهاً الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

 

 


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