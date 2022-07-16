مصيف العريش.. أرخص شاطئ شعبى فى مصر تستمتع فيه بالبحر.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نقل "تلفزيون اليوم السابع"، من مدينة العريش بشمال سيناء مشاهد خاصة لامتداد شاطئ مدينة العريش الذى يعد أقل وأرخص المصايف فى مصر من حيث تكاليف الاستمتاع بأجوائه .

وتمتد على طول الشاطئ عرائش من جريد النخل يوفرها الشباب مقدمي الخدمات ليستظل بها من يفضل الجلوس تحتها حماية من الشمس ، والاستمتاع بالرمال الناعمة النظيفة على طول الشاطئ .

ويتميز شاطئ العريش بشمال سينا، أنه من أحد أنظف الشواطئ الطبيعية على ساحل البحر المتوسط ، ويمتد حوالي 10 كيلومترات ، ويقسم لمناطق تبدأ من الغرب بالمساعيد وظلال النخيل ، مرورا بمناطق وسط المدينة حيث شاطئ الأيوبي وغرناطة وصولا لشاطئ حى ابو الصقل ثم شاطئ الريسة .

ويعد شاطئ العريش على امتداده متاح الدخول بالمجان ويقضى أهالي المدينة وزوارها الصيف على الشاطئ الذى يبدأ يومه صباحا بالهدوء ومع ساعات العصر يكثر عدد المترددين على الشاطئ حتى منتصف الليل .

ووفقا لبيانات محافظة شمال سيناء ، ان اهم شواطئ محافظة شمال سيناء بمدينة العريش هى من الغرب للشرق " المساعيد و ظلال النخيل والأيوبي والخلفاء وغرناطة وأبو صقل والريسة".

تكلفة زيارة الشاطئ كما يؤكد القائمين عليه لا تذكر، فهو شاطئ مجانى لمن يحضر شمسيته وأدوات معيشته الشخصية نهارا، ومن يفضل الجلوس على رماله ليلا، والتكاليف العادية لمن يحتاج لخدمات من أماكن تقديم الخدمات من مأكولات ومشروبات، بينما أسعار الشاليهات تبدأ من 150 جنيها لليلة الواحدة .

ومن داخل محافظة شمال سيناء متاح الوصول لمناطق شاطئ العريش عن طريق مواصلات السرفيس العامة التى تتراوح أجرتها فى المشوار الواحد ما بين 250 قرشا إلى 5 جنيهات، والأجرة " التاكس" ب10 جنيهات للمشوار الواحد .



الحركة-على-شاطئ-العريش



الصيف-على-شاطئ-العريش



امتداد-الشاطئ



جلسات-وعريش-جريد-النخيل-على-طول-الشاطئ



خدمات-على-الشاطئ



شاطئ-العريش



شاطئ-العريش-بساحل-سيناء



شاطئ-بسيط-وجميل



شاطئ-مدينة-العريش



مصيف-العريش_1



مصيف-مدينة-العريش_1



من-جمال-العريش



من-مشاهد-شاطئ-العريش



نسخة-من-جلسات-وعريش-جريد-النخيل-على-طول-الشاطئ



