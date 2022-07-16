مصرع شاب فى تجدد مشاجرة مع 2 آخرين على كورنيش النيل بمدينة إسنا

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بالعثور على جثمان شاب لقى مصرعه فى مشاجرة مع 2 آخرين وحاول الهرب منهما فى مياه نهر النيل ولكنهما لاحقاه وقتلاه فى النيل، وذلك على خلفية اشتباكات وخلافات قديمة فيما بينهم، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، ويدعى "عمرو.ع.ح" ويبلغ من العمر 22 سنة.

وعلى الفور انتقل لمكان الحادث بكورنيش نيل إسنا، كل من العميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور المركز، والرائد أحمد عبد الخالق قورة، والنقيب أبراهيم الحيني، والنقيب أيمن محروس ضباط مباحث المركز، يرافقهم ضباط وأفراد المسطحات المائية والإنقاذ النهري، ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي بمدينة إسنا، من انتشال جثة المجني عليه، بعد ساعات من الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي بسيارة إسعاف، وتم ضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.